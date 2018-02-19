Стало известно, сколько россиян готовы поддержать Собчак на выборах

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Не исключает для себя возможность проголосовать за телеведущую Ксению Собчак на президентских выборах в 18 марта 4% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Опрос "ФОМнибус" проводился 10-11 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1500 респондентов.

Респондентов спросили: "Если Ксения Собчак будет участвовать в президентских выборах, вы в принципе допускаете или исключаете для себя возможность проголосовать за неё?" Этот вопрос задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такая Собчак — отвечали 96% респондентов.

Вариант "исключаю" выбрал 91% опрошенных (для сравнения: 10 декабря 2017 года этот показатель был равен 86%, 29 октября — 87%). Ответ "допускаю" дали 4% (10 декабря 2017 года этот вариант ответа выбрали 6%, 29 октября — 5%). Затруднился ответить 1% опрошенных (10 декабря 2017 года таких было 3%, 29 октября — 5%).

Также респондентам был задан открытый вопрос: "Как вы думаете, почему Ксения Собчак решила баллотироваться в президенты?" (он задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такая Собчак, – отвечали 96% респондентов). На этот вопрос затруднились ответить 29% опрошенных, столько же россиян считают, что телеведущая таким образом хочет привлечь к себе внимание и делает это ради популярности. Еще 12% опрошенных считают, что Собчак баллотируется "от нечего делать", 4% полагают, что она хочет сделать политическую карьеру.

Полные данные опроса читайте на сайте "ФОМ".

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.