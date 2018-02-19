Жириновский пообещал "переехать" из Кремля, если победит на выборах

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский пообещал в случае победы на выборах перенести руководящие органы страны из Кремля в новую Москву.

"Мы выполним то, что обещал президент (Дмитрий) Медведев — переведём всю администрацию в Новую Москву. Кремль должен быть историческим местом, местом экскурсий. А для администрации президента можно построить современное здание, современные средства связи подальше, в новой Москве", — сказал Жириновский на презентации в штабе партии "теневого правительства".

Он добавил, что перенес бы туда и "все министерства, правительство и Государственную Думу". "Разгрузим старую Москву", — добавил Жириновский.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.