Опрос показал, как россияне относятся к Собчак

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Большинство россиян отрицательно относится к телеведущей Ксении Собчак, зарегистрировавшейся в качестве кандидата в президенты, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Респондентам задали вопрос: "Как Вы относитесь к Ксении Собчак — положительно или отрицательно?". Вариант "Отрицательно" выбрали 70% респондентов (в декабре этот показатель был 58%, октябре — 49%). Нейтрально к Собчак относится 21% населения (в декабре — 29%, в октябре — 40%).
Положительно к Собчак относятся 5% опрошенных (в декабре — 6%, октябре — 7%). Ответ "не знаю, кто это" дали 4% респондентов (в декабре — 6%, октябре — 2%). Затруднились ответить 1% опрошенных.
Также у участников опроса поинтересовались: "А как Вы лично относитесь к тому, что Ксения Собчак решила баллотироваться на пост президента — положительно или отрицательно?" Вопрос задали тем, кто знает Собчак.
Большинство — 73% — выбрали вариант "отрицательно" (в декабре — 69%, октябре — 70%). Ответ "нейтрально, мне все равно" дали 16% опрошенных (в декабре и октябре — по 20%). Положительно к инициативе Собчак относится 6% опрошенных (в декабре — 5%, октябре — 6%).
Опрос "ФОМнибус" прошел 10-11 февраля в 53 субъектов, в нем участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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