В МЧС объяснили полиции, что делать при пожаре на избирательных участках

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Спасатели Подмосковья перед выборами 18 марта проинструктировали полицейских региона о действиях при пожаре или попытке срыва работы участков с помощью сигнала ложной тревоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного МЧС.
Как рассказал собеседник агентства, спасатели провели занятия с полицейскими МУ МВД "Люберецкое". Свыше 300 полицейских управления обеспечат безопасность в нескольких городах Люберецкого района Подмосковья.
"Особое внимание присутствующих было обращено к теме пресечения провокаций противоправных действий, связанных с намерениями срыва выборов, путем ложной сработки систем противопожарной защиты, а также поджогов", — сказал собеседник агентства.
В сообщении также отмечается, что спасатели обеспечат пожарную безопасность на всех 4237 избирательных участках Подмосковья. В день выборов они будут дежурить на каждом избирательном участке области.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.