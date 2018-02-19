В МЧС объяснили полиции, что делать при пожаре на избирательных участках

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Спасатели Подмосковья перед выборами 18 марта проинструктировали полицейских региона о действиях при пожаре или попытке срыва работы участков с помощью сигнала ложной тревоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного МЧС.

Как рассказал собеседник агентства, спасатели провели занятия с полицейскими МУ МВД "Люберецкое". Свыше 300 полицейских управления обеспечат безопасность в нескольких городах Люберецкого района Подмосковья.

"Особое внимание присутствующих было обращено к теме пресечения провокаций противоправных действий, связанных с намерениями срыва выборов, путем ложной сработки систем противопожарной защиты, а также поджогов", — сказал собеседник агентства.

В сообщении также отмечается, что спасатели обеспечат пожарную безопасность на всех 4237 избирательных участках Подмосковья. В день выборов они будут дежурить на каждом избирательном участке области.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.