Титов назвал экономически активных граждан своей основной аудиторией

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов в ходе встречи с доверенными лицами в понедельник заявил, что считает своей основной аудиторией экономически активных россиян.

Титов в понедельник проводит встречу с доверенными лицами в открытом штабе в центре Москвы.

"Просто их можно обозначить всех вместе одним очень понятным термином — экономически активное население России, те люди, которым не все равно, которые ответственны за себя, за свою семью", — сказал Титов в ходе встречи в понедельник.

При этом он добавил, что градация аудитории по возрасту располагается от 15 до 85 лет. "Если говорить по принципу возраста, — где-то от 15 до 85 лет. По профессии, я думаю, что, это конечно, прежде всего студенты, это и предприниматели, конечно, но это и врачи, это и преподаватели, это и военные", — добавил Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.