В КПРФ назвали письма с угрозами от "Грудинина" провокацией

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал провокацией анонимные письма с угрозами, разосланные в торговые центры Москвы с адреса электронной почты, в котором значится имя кандидата на пост президента России от этой партии Павла Грудинина.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что администраторы сразу нескольких крупных торговых центров в Москве обратились в полицию. Согласно заявлениям представителей ТЦ, им поступили анонимные письма с адреса PavelGrudinin@protonmail с требованием выплатить по 2 тысячи долларов. В случае отказа авторы писем угрожают организовать серию звонков о минированиях, пишут СМИ.
"Это стопроцентная провокация, стопроцентная попытка дискредитировать (Грудинина — ред.)", — прокомментировал данную информацию Афонин.
Парламентарий отметил, что Грудинину просто "не может" принадлежать адрес, с которого присылаются анонимные письма.
"С точки зрения сбора средств в избирательный фонд, (его — ред.) наполняет Коммунистическая партия Российской Федерации. И официально везде обратились к гражданам с просьбой внести посильную помощь. Такая посильная помощь приходит. Устраивать какие-то звонки — это совершенно четко организованная провокация", — отметил депутат.
Афонин также рассказал, что на настоящий момент в call-центр кандидата поступают организованные звонки "с возмущениями" и организовываются "схожие" провокационные акции в интернете.
"Там сейчас работают целые группы троллей, ботов, которые на все сайты начинают писать с социальных сетей", — сообщил парламентарий.
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