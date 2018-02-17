Россияне в США смогут проголосовать на выборах президента в 19 городах

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Находящиеся на территории США россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в 19 американских городах, в ряде из них досрочно, сообщили в субботу в российском посольстве в Вашингтоне.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018.
"В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие внутренний/заграничный паспорт гражданина России, дипломатический/служебный паспорт Российской Федерации или свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", — заявили в посольстве.
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте дипмисии, для проведения выборов на территории США будут образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: посольство России в США (Вашингтон), генеральное консульство России в Нью-Йорке, генеральное консульство России в Хьюстоне, генеральное консульство России в Сиэтле (резиденция).
Кроме того, планируется организовать досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфия, Чикаго.
Так, например, в городе Орландо голосование пройдет 10 марта в помещении Русско-Американского общественного центра. Более подробная информация о местах досрочного голосования приводится на сайте посольства РФ в Вашингтоне. Также дипмиссия рекомендует следить за информацией в ее социальных сетях или обращаться по электронной почте russconswdc@gmail.com, а также по телефонам: (202) 939-8907/13 или по факсу: (202) 939-8919.
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