"Красные в городе" и адресная интернет-реклама: как агитируют на выборах

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Адресная интернет-реклама, ролики на видеохостинге Youtube, наклейки на авто и даже антицерковные лозунги — эти и другие средства намерены использовать кандидаты в президенты РФ в ходе предвыборной агитации, официальный старт которой дан в субботу, 17 февраля.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Представители избирательных штабов рассказали РИА Новости, как они намерены бороться за голоса избирателей. РИА Новости разместило данные о кандидатах в алфавитном порядке — так, как они будут расположены в избирательном бюллетене.

Бабурин: региональные СМИ и печать

В штабе кандидата в президенты России от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина рассказали, что в ходе избирательной кампании планируют работать как с федеральными, так и с региональными СМИ.

"Нами запланирована масштабная агитационная кампания, рассчитанная на три мощных касания с избирателями. Реклама кандидата будет размещаться на федеральном и региональном уровнях: телевидение, радио, печатные СМИ", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Дмитрий Соин.

Он отметил, что главным агитационным элементом должна стать печатная продукция.

"Мы планируем выпуск агитационных печатных материалов тиражами не менее 5 миллионов каждый. Три выпуска газеты тиражом 10 миллионов экземпляров станет апофеозом агитационной кампании", — пояснил Соин.

Грудинин: "Красные в городе" и на YouTube

КПРФ в ходе президентской кампании 2018 года будет уделять особенное внимание интернету, в частности — интернет-роликам, сообщил РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко.

"Это все будет. Мы сейчас как раз этим занимаемся. Штаб обсуждал это… Максимально будем в том числе принимать участие и в интернете, большое внимание будем уделять и роликам в интернете, и YouTube. Собственно, это у нас обсуждается", — сказал Ющенко РИА Новости, отвечая на вопрос, планируют ли в КПРФ прибегнуть к новым подходам продвижения в рамках предстоящей выборной кампании.

Парламентарий также сообщил, что партия сделает упор и на собственные СМИ, в частности, партийный телеканал.

"В зависимости от того, как наполнится счет, зависеть от этого будет и рекламная кампания. Но в любом случае, это счет, который уже будет в избиркоме зафиксирован, поэтому там все абсолютно открыто и прозрачно", — добавил политик.

Как заявил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, коммунисты не отстают от конкурентов в работе с интернет-аудиторией.

"Мы, кстати, одни из лучших сегодня по представленности в социальных сетях, в целом по работе в интернете. Уже адаптировались не только к информационной, но и цифровой эпохе", — сказал Мельников.

В январе была запущена прямая линия общественного штаба Павла Грудинина.

"Запущена прямая линия общественного штаба Грудинина, работает колл-центр. Вы можете туда позвонить, записаться, стать наблюдателем… Это круглосуточная прямая линия, колл-центр. Уже идут первые сотни звонков. Люди проявляют желание помогать, агитировать, идти наблюдателями", — сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сразу после открытия прямой линии.

В рамках предвыборной кампании Грудинина в последние две недели перед выборами партия в рамках действующего законодательства проведет всероссийскую акцию "Красные в городе", в ходе которой состоятся одиночные пикеты и будут раздаваться агитационные материалы.

"У нас будет последние две недели (перед выборами) по всей стране проходить акция "Красные в городе" с массовым выходом в одиночные пикеты, на раздачу агитации в рамках действующего законодательства", — рассказал Афонин. Парламентарий уточнил, что акция будет проводиться в крупных городах.

Жириновский: наружная реклама и адресное таргетирование

В ЛДПР потратят на предвыборную рекламу и агитацию большую часть избирательного фонда своего кандидата в президенты Владимира Жириновского, заявил РИА Новости депутат фракции в Госдуме Алексей Диденко.

"Большая часть бюджета избирательного фонда — это традиционно пропагандистские материалы", — сообщил Диденко, отказавшись назвать точную цифру, но отметив, что расходы на предвыборную рекламу оставят большую часть этой суммы.

"У нас есть предельный размер избирательного фонда кандидата. Я так понимаю, что кандидаты будет на него и ориентироваться. По крайней мере, Владимир Жириновский ориентируется на этот предельный размер — 400 миллионов рублей", — добавил парламентарий.

Он рассказал о видах предвыборной агитации, которую будут использовать либерал-демократы. "Традиционно у нас довольно много и наружной рекламы: щитовая реклама, баннеры, реклама в супермаркетах, например, на транспортных средствах… Интернет-реклама, в том числе адресное таргетирование", — пояснил Диденко.

Как сообщили РИА Новости в ЛДПР, несколько общественных приемных партии на время избирательной кампании лидера либерал-демократов используют для приема обращений к политику как к претенденту на высший государственный пост.

Одна из таких приемных расположена в Луковом переулке в Москве и занимает две комнаты. Первая из них используется для ожидания посетителей, здесь же представлен картонный макет Жириновского в полный рост.

Путин: телевидение и доверенные лица

Предвыборные ролики в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина появятся на российских телеканалах 19 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

"Вы увидите ролики 19 февраля", — сказал журналистам Кондрашов.

Он не стал раскрывать подробности их содержания, отметив, что роликов будет несколько.

Кондрашов подчеркнул, что доверенные лица Путина не участвовали в роликах, поскольку это противоречит законодательству. "Доверенные лица не могут появляться в агитационных роликах", — сказал он.

Также в ЦИК сообщали, что штаб Путина отказался от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах. При этом доверенные лица кандидата могут участвовать в дебатах на региональных телеканалах.

Кроме того, на федеральном и на региональном ТВ предоставлено время для агитационных роликов Путина.

Собчак: газеты, дебаты и "наружка"

Штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак, баллотирующейся от партии "Гражданская инициатива", планирует издать порядка 5 миллионов экземпляров агитационных газет, рассказал РИА Новости руководитель региональных штабов Собчак Тимур Валеев.

"В сумме где-то у нас суммарный тираж агитационных газет будет превышать 5 миллионов экземпляров. Хотим сделать три главных газеты агитационные по основным нашим регионам плюс в тех регионах, где мы рассчитываем получить более большой процент, где мы делаем ставку на наши регионы, там будет еще региональная вкладка в газету. Это то, что касается полевой работы", — сказал Валеев РИА Новости.

Он добавил, что о конкретной сумме, которую штаб потратит на платные площади, говорить пока рано, так как эта сумма пока "считается". "Это сейчас все считается, потому что предложений много разных от разных подрядчиков, в том числе, мы считаем, выбираем самые дешевые и самые эффективные", — пояснил он.

Собеседник агентства рассказал, что штаб обязательно будет использовать телевидение, "как (возможности) федеральных телеканалов, так и бесплатного времени на региональных каналах, положенного по закону". "Плюс в дебатах будут участвовать в регионах доверенные лица, ну я думаю, что это у всех кандидатов. Плюс наружная реклама в большинстве городов России будет оплачена с избирательного счета и запустится она в ближайшее время", — сказал Валеев.

По его словам, сохраняется большая сетка из 60 штабов-представительств в поддержку Собчак, их после сбора подписей переведут в режим агитации.

"У нас 60 штабов-представительств было, и вся эта сетка сохраняется, и сетка сборщиков подписей переходит в режим агитации, когда выйдет первое издание нашей газеты, буклеты, листовки, а также у нас во всех городах практически будут стоять сферы агитационные в виде пикетов, где у нас не будет физической возможности поставить сферу, мы будем ставить агитационные кубы", — уточнил Валеев.

Сурайкин: антицерковная агитация в строгой стилистике

В штабе кандидата в президенты от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина рассчитывают на устную агитацию, одной из особенностей которой станет её антицерковный характер.

"В сетях будет идти агитация кандидата антицерковного характера. Традиционный для нас вид агитации — устный, от человека к человеку, от порога к порогу. Один из основных лозунгов кампании: "Максим Сурайкин нанесет десять сталинских ударов по капитализму" — заявил РИА Новости заместитель председателя партии, глава петербургского отделения Сергей Малинкович.

Он рассказал об агитации в эфире телеканалов.

"Ролики пойдут со следующей недели по всем каналам, они будут выдержаны в традиционной для нас строгой стилистике", — сказал Малинкович.

Помимо этого "Коммунисты России" рассчитывают на наружную рекламу, а также на печатную продукцию.

"Будут билборды в тех регионах, где у нас сильные организации — это Татарстан, Кавказ, ряд субъектов центральной России, юг России. Два выпуска газеты "Коммунисты России" общим тиражом 2-3 миллиона экземпляров, листовки, буклеты, наклейки", — добавил глава петербургского отделения партии.

Титов: агитация на автомобилях

В штабе кандидата в президенты России от "Партии роста" Бориса Титова РИА Новости сообщили, что планируют вести активную агитационную кампанию на радио и задействовать интернет-ресурсы.

Несколько меньше внимания предполагается уделить рекламе на билбордах, однако активно будут использоваться листовки и средства наглядной агитации, в частности, автомобили.

Сообщается, что многие сторонники Титова уже оклеивают свои транспортные средства символикой кандидата. В штабе заверили, что будут использованы и другие нестандартные ходы.

Явлинский: без платной рекламы на ТВ, но с мультфильмами

В команде кандидата в президенты от партии "Яблоко" Григория Явлинского не планируют размещать платную рекламу на телеканалах.

"Платной ТВ-рекламы не будет, это чрезвычайно дорого. Я бы не хотел тратить деньги, которые жертвуют на нашу избирательную кампанию, на повышение благосостояния телеканалов", — рассказал РИА Новости зампред партии "Яблоко", глава предвыборного штаба Явлинского Николай Рыбаков.

По его словам, на наружную рекламу планируется потратить примерно 5% бюджета кампании. На рекламу в интернете — около 10%. Листовки по всей стране будут разносить волонтёры.

"В рекламе будет сделан упор на программу Явлинского "Дорога в будущее" — преодоление бедности и построение современной экономики. Да, будут и мультфильмы, и короткометражка. Первая — как раз про волонтерский проект. Основной слоган кампании: "Сильная экономика — богатая Россия", — пояснил Рыбаков.