Памфилова рассказала о сувенирах для молодых людей, голосующих впервые

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Избирательные комиссии в регионах сами определят традиционные символические сувениры для молодых людей, которые придут голосовать впервые на нынешних выборах президента России, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас до 7 миллионов молодых ребят, они в этот раз впервые могут проголосовать. В каждом регионе что-нибудь скромненькое, но достойное, может быть, значок, цветочек, шарик, может быть флешка, может ещё что-то. Мы дали волю фантазии наших регионов — как они хотят, скромненько отметить", — сказала Памфилова в телепрограмме "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В конце программы глава ЦИК и ведущий Иван Ургант и сами обменялись символическими сувенирами. Памфилова подарила телеведущему традиционные кружку, магнит, брелок и обложку для паспорта — все с логотипами нынешней избирательной кампании по выборам президента России.

Ургант тоже приготовил для председателя Центризбиркома подарок.

"Действительно, мы живём в неспокойном мире, действительно, ну возможны хакерские атаки, диверсии, подлоги. Поэтому мы хотим вам тоже кое-то подарить, чтобы исключить возможность плохого подсчёта", — отметил он и передал гостье традиционный шутливый подарок — на этот раз это были деревянные бухгалтерские счёты.

"Для всей Центральной избирательной комиссии, мы дарим это вам: считайте как следует, не ошибайтесь. Спасибо огромное", — заключил он.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщал РИА Новости, что традиционные символические сувениры для молодых людей, которые придут голосовать впервые, планируется изготовить и к выборам президента РФ 18 марта. Он уточнял, что обычно они представляют собой поздравительную открытку, сувенирный брелок или значок.