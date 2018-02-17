Памфилова отметила рост числа женщин-претендентов на пост президента

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в нынешней избирательной кампании было как никогда много женщин-претендентов на пост президента России.
Председатель ЦИК в пятницу стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Иван Ургант напомнил, что в 2000 году и сама Памфилова была кандидатом в президенты России. "Первая женщина в России, которая решилась на это", — уточнила она в ответ.
"Ваш результат вы же помните?", — продолжил ведущий. "Да помню, конечно", — добавила гостья с улыбкой.
"А знаете, результат налицо: я пробивала лбом стену, а, кстати, посмотрите, сколько потом женщин. В этот раз, как никогда, много женщин-кандидатов было. Значит, видимо, не зря я это делала, и мой 1% сыграл свою роль", — отметила Памфилова.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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