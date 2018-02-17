Выборы 2018

Памфилова рассказала, как стоит делать селфи на избирательном участке

00:5117.02.2018
Новости
(обновлено: 02:11 17.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фотоПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова порекомендовала избирателям, если они сделали селфи с избирательным бюллетенем, попридержать его публикацию в соцсетях до конца голосования, чтобы это не было расценено как агитация.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Ну пожалуйста… Главное: сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование, чтобы это не расценивалось, как какая-то дополнительная агитация. Так что аккуратно с селфи, держите при себе", — сказала Памфилова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Глава ЦИК, отвечая на вопросы ведущего, дала и еще несколько советов избирателям, которые помогут избежать непреднамеренной агитации, запрещенной в день выборов.

Например, на вопрос о том, можно ли петь в кабинке для голосования, она уточнила: "Ну так, про себя". "Можете посвистывать слегка, красиво. Но только не петь какие-то политические лозунги, иначе будет агитация. А посвистывать можно", — отметила Памфилова с улыбкой.

Иван Ургант поинтересовался также и о том, сколько времени можно находиться в этой кабинке. "Вы знаете, прошу только не заснуть, потому что народ может скопиться, и вас могут не очень, я бы сказала, интеллигентно разбудить. Не надо засыпать", — порекомендовала она.

На просьбу ведущего назвать "минимальное количество одежды, в котором можно идти голосовать", последовал молниеносный ответ главы ЦИК: "Паспорт". "Главное, чтобы вы пришли, и был паспорт, всё", — добавила она.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Телеведущий решил узнать кроме того, можно ли проголосовать на выборах по скидочной карте фитнес-клуба, если потерял паспорт, на что глава ЦИК заметила: "А вы, оказывается, хвастун; вот почему надо так рекламировать то, что вы занимаетесь?". "А я и не занимаюсь, у меня есть скидки", — парировал Ургант. И все же, заверила глава ЦИК, с таким "документом" проголосовать нельзя.

И, наконец, на просьбу пояснить, как действовать в случае, если захотел поменять своё решение, чтобы вернуть бюллетень. "Иван, никак. Думайте лучше, иначе придётся ждать шесть лет, чтобы прийти уже за другим бюллетенем, и кусать себе локти. Смотрите и думайте", — заключила глава ЦИК.

Ведущий также поинтересовался у председателя Центризбиркома, "как у вас на работе в преддверии выборов". "Была горячая пора, сейчас уже кипящая, с завтрашнего дня будет просто бурлить", — пообещала Памфилова.

С 17 февраля начинается один из нескольких ключевых этапов кампании — агитация в СМИ.

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