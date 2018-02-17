Памфилова пошутила про свой визит на Первый канал

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова пошутила, что боялась идти в эфир к Ивану Урганту на Первый канал после того, как по рекомендации Центризбиркома телеканал снял с эфира последнюю серию фильма Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине.

В ответ на первые слова ведущего, поблагодарившего за то, что она пришла на передачу, Памфилова с улыбкой призналась: "боялась, думала — убьете". "Фильм сняли. Меня домой не пустили вчера мои дети", — добавила глава ЦИК со смехом.

"Я очень благодарна, что вы такие не злопамятные. Спасибо", — отметила Памфилова.

Ургант в присущей ему манере парировал: "Элла Александровна, мы делаем все исключительно для того, чтобы в Центральной избирательной комиссии был покой".

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее предложила телеканалу отложить показ фильма Оливера Стоуна о Путине до конца выборов. При этом она заявила, что в трансляции м фильма нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата. Канал принял к сведению замечание ЦИК по фильму и отменил показ финального эпизода.