Собчак снова подаст жалобу об отмене регистрации Путина‍

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд отклонил иск Ксении Собчак, требовавшей отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата на выборах президента России. Телеведущая уже заявила, что обжалует решение суда.

Собчак, которая также баллотируется в президенты, подала иск к Центризбиркому, усмотрев в его действиях нарушение законодательства.

Как говорилось в заявлении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Путин не имеет права выдвигаться на выборах, потому что он неоднократно занимал должность президента России, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года. При этом Собчак ссылалась на статью 81 Конституции, в которой говорится, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Верховный суд отклонил иск и признал законной регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты.

"Административные исковые требования оставить без удовлетворения", — огласил решение судья Николай Романенков.

"Безусловно, мы будем обжаловать это решение, идти до конца", — сказала Собчак журналистам после заседания суда. По ее словам, таким образом она намерена привлечь внимание к необходимости судебной реформы.

Несостоятельные доводы

В суде Собчак заявила, что ее иск не направлен против действующих политиков, а подан в интересах защиты законов и Конституции. "Власть в России должна быть сменяемой в обязательном порядке", — считает она.

Телеведущая пояснила, что юридически только кандидат в президенты может оспаривать выдвижение другого кандидата. Но, утверждает Собчак, в суд она обратилась не как соперник Путина, а как простой гражданин.

В Центризбиркоме изначально отмечали, что иск Собчак несостоятелен. В суде представитель ЦИК Дмитрий Воронин отметил, что при регистрации Путина не было никаких нарушений.

"Была должным образом соблюдена процедура принятия оспариваемого постановления", — сказал юрист.

Комментируя довод о нескольких президентских сроках, он отметил, что законодатель не зря прописал в Конституции запрет занимать этот пост именно больше двух сроков подряд. "Не просто так использовано именно слово "подряд", — сказал Воронин.

"Воля многонационального российского народа была неоднократно выражена во время выборов и зафиксирована должным образом", — заключил представитель ЦИК.

Позицию Центризбиркома поддержала и Генпрокуратура, представитель которой указала, что препятствий для регистрации Путина в качестве кандидата нет. "Доводы истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании норм права", — сделала вывод прокурор.

Жалобы на фильм

Ксения Собчак не впервые выдвигает претензии к действующему главе государства. На этой неделе ее адвокат Константин Добрынин подал в Центризбирком жалобу на нарушение закона о выборах из-за показа на Первом канале документального фильма Оливера Стоуна "Путин".

В штабе Собчак в этой трансляции усмотрели незаконную агитацию. Кроме того, с требованием прекратить показ фильма в ЦИК обратилась и глава партии "Яблоко", от которой баллотируется другой кандидат — Григорий Явлинский.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит агитации в фильме Стоуна о Путине. "Фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", — сказала она.

При этом она предложила Первому каналу рассмотреть все доводы и отложить показ фильма про Путина до окончания избирательной кампании.

К тому времени Первый канал уже показал две серии фильма, так что речь шла об отмене двух последних. На канале отметили, что показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов, но заявили, что последуют рекомендации ЦИК. Отменить показ третьей серии не позволяла сетка вещания, но четвертую серию канал показывать не стал.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене значатся восемь кандидатов: Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом", Павел Грудинин от КПРФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", Максим Сурайкин от "Коммунистов России, выдвиженец Партии роста Борис Титов и Григорий Явлинский от "Яблока".