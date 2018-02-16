Выборы 2018

ЦИК предупредил об ответственности за махинации с бюллетенями

15:2616.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. архивное фотоСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЦИК России отмечает аномалии при подаче заявлений для голосования на другом участке в день выборов президента РФ ещё в ряде регионов помимо Чувашии, замглавы ведомства Николай Булаев в связи с этим напомнил местным чиновникам об уголовной ответственности за подобные подтасовки.

Печать бюллетеней для голосования на выборах президента России 2018 года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На прошлом заседании Центризбиркома Булаев отметил аномально высокую активность при подаче заявлений на голосование 18 марта в Москве и Московской области от избирателей одного региона — Чувашии; Центризбирком намерен проанализировать истинные причины столь массового исхода избирателей из республики в центральные регионы страны, для этого запросил копии заявлений и намерен связаться с самими гражданами, отмечал он. В пятницу Булаев сообщил, что комиссия ЦИК поедет в Чувашию, чтобы все выяснить и принять меры.

"Я хотел бы облагоразумить тех, кто не следит за статистикой, все видно: кто, откуда, куда перемещается. И обоснованность этого перемещения у нас вызывает сомнения теперь не только по Чувашии, но и по некоторым другим регионам. Ещё раз говорю, что это игра в уголовное преступление. Если кто-то недопонимает, то мне жаль будет их поломанную судьбу", — сказал Булаев на заседании в пятницу.

Он пояснил, что в стране ничего не поменяется, если кто-то из своего региона вот так формально перебросит часть избирателей в другой субъект Федерации.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Эти люди в том регионе не придут голосовать, и явка от этого в целом по стране не меняется. Да, она у вас будет чуть выше, а в том регионе, куда вы сбросили, будет чуть ниже. Но те, кто сбросил, действуют незаконно и совершают уголовное преступление. Откройте закон, статью 142 — почитайте, чем вы рискуете", — предупредил замглавы ЦИК.

Булаев подчеркнул, что "никакой гонки за явкой ни у кого нет, она от этого не меняется". "Создана система мобильного избирателя для одной цели: дать возможность человеку проголосовать там, где ему удобно, ничего другого эта система не даёт", — заключил он.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.

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