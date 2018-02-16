ЦИК не нашел признаков незаконной агитации в программе на "Эхе Москвы"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Центризбиркоме не нашли признаков незаконной агитации в пользу одного из кандидатов на пост президента РФ в программе "Разбор полёта" на радиостанции "Эхо Москвы", сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

На заседании ведомства в пятницу Гришина сообщила о поступившей жалобе на "Эхо Москвы", в которой заявитель сообщил о незаконной, с его точки зрения, агитации в адрес одного из кандидатов на выборах-2018. По её словам, "придирчивый слушатель" обратил внимание, что журналист задал вопрос кандидату: "А что, если вы будете избраны, какое ваше первое действие?" Кандидат ответил на вопрос.

"Формально — это признак агитации, потому что описание последствия избрания кандидата на соответствующую должность. Но в данной ситуации со стороны журналистов "Эхо Москвы", на наш взгляд, цель была все-таки информационная, они хотели, донести до слушателей характер кандидатов, его мысли", — сказала Гришина.

Секретарь комиссии добавила, что в ЦИК приходит множество обращений. "Также заваливают обращениями каналы. Это происходит со стороны одного из кандидатов по поводу того, что ему представляется ненужным освещать, (ставить) невыигрышные сюжеты, которые ему представляются негативными. Он считает, что только позитивные сюжеты должны быть или только нейтральные", — отметила Гришина.

По её словам, телеканалы расценивают такие обращения, как попытку цензуры, которая запрещена конституцией. "Создание такого фона негативно влияет на оценку деятельности всех СМИ", — полагает она.