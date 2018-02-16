ЦИК не нашел признаков незаконной агитации в программе на "Эхе Москвы"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Центризбиркоме не нашли признаков незаконной агитации в пользу одного из кандидатов на пост президента РФ в программе "Разбор полёта" на радиостанции "Эхо Москвы", сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
На заседании ведомства в пятницу Гришина сообщила о поступившей жалобе на "Эхо Москвы", в которой заявитель сообщил о незаконной, с его точки зрения, агитации в адрес одного из кандидатов на выборах-2018. По её словам, "придирчивый слушатель" обратил внимание, что журналист задал вопрос кандидату: "А что, если вы будете избраны, какое ваше первое действие?" Кандидат ответил на вопрос.
"Формально — это признак агитации, потому что описание последствия избрания кандидата на соответствующую должность. Но в данной ситуации со стороны журналистов "Эхо Москвы", на наш взгляд, цель была все-таки информационная, они хотели, донести до слушателей характер кандидатов, его мысли", — сказала Гришина.
Секретарь комиссии добавила, что в ЦИК приходит множество обращений. "Также заваливают обращениями каналы. Это происходит со стороны одного из кандидатов по поводу того, что ему представляется ненужным освещать, (ставить) невыигрышные сюжеты, которые ему представляются негативными. Он считает, что только позитивные сюжеты должны быть или только нейтральные", — отметила Гришина.
По её словам, телеканалы расценивают такие обращения, как попытку цензуры, которая запрещена конституцией. "Создание такого фона негативно влияет на оценку деятельности всех СМИ", — полагает она.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.