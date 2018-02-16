На избирательные участки за границей отправят почти два миллиона бюллетеней

Печать бюллетеней для голосования на выборах президента России 2018 года

Печать бюллетеней для голосования на выборах президента России 2018 года

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти 2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента России будут отправлены в избирательные комиссии за пределами страны, следует из данных Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

"Количество избирательных бюллетеней, изготовленных для голосования граждан Российской Федерации за рубежом — 1 893 115", — такие данные члены ЦИК презентовали в пятницу журналистам в рамках церемонии получения напечатанных бюллетеней в АО "Гознак".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образовано 385 избирательных участков в 144 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом.