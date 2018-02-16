Матвиенко назвала выборы президента конкурентными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в пятницу заявила, что считает избирательную кампанию по выборам президента РФ конкурентной.

Матвиенко в пятницу приняла участие в заседании попечительского совета Северо-западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Матвиенко является главой данного совета.

"Выборы конкурентные, зарегистрированы восемь очень амбициозных кандидатов", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, первый этап президентской избирательной кампании "прошел очень спокойно, открыто", в нем не было "скандалов и потрясений". По словам Матвиенко, ЦИК работает открыто, много и эффективно.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").