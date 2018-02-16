Более 15 тысяч волонтеров зарегистрировалось через сайт кандидата Путина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более 15 тысяч человек со всех регионов России зарегистрировалось в качестве волонтеров на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

"Мы получили более 15 тысяч заявок из всех регионов России", — сказал журналистам Кондрашов.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").