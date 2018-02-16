МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Восемнадцать процентов россиян допускают возможность проголосовать 18 марта на выборах президента страны за кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского, показывают данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Отвечая на вопрос "Вы допускаете или исключаете для себя возможность проголосовать за В. Жириновского на выборах президента 18 марта?" (вопрос задавался 99% знающим политика), 18% заявили, что допускают; 76% — исключают; 5% опрошенных затруднились ответить.
Респондентам также был задан вопрос "Как Вы относитесь к Владимиру Жириновскому — хорошо, плохо или безразлично?". Согласно опубликованным данным, на данный вопрос 46% ответили, что относятся безразлично, 36% — хорошо, 14% — плохо, 4% затруднились ответить.
Подробные данные смотрите в новом исследовании ФОМ.
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).
Опрос "ФОМнибус" проходил 10-11 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.
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