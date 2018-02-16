Наблюдатели из Африки хотят приехать на выборы президента России в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Президент организации "Дом Африки" Серж Фокас Одунлами изъявил желание стать наблюдателем на предстоящих выборах президента РФ в Крыму и пообещал пригласить к участию другие некоммерческие организации из Африки.

"Мы уже обсудили вопрос. Я уже сделал предложение от нашей организации "Дом Африки" быть наблюдателем в городе Ялте, если мне представится такая возможность. Будем стараться, чтобы наша организация не была одна, попробуем из Африки пригласить другие некоммерческие организации, чтобы они могли тоже поучаствовать в этих выборах", — сказал Одунлами журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.