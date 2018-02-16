МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к наблюдателям с просьбой сначала проверять сообщения о возможных нарушениях, а не сразу забрасывать "анонимным информационным мусором" ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"Я просила бы наших наблюдателей подходить к этому (публикациям и заявлениям о нарушениях в ходе выборной кампании) более корректно… Очень много мусора информационного, анонимные сообщения, которые тиражируются", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она попросила наблюдателей проверять сообщения о возможных нарушениях, чтобы не "забрасывать" ЦИК "несостоятельными" данными.