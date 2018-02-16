В ЦИК объяснили, почему не наказывают некоторые СМИ за незаконную агитацию

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, почему ведомство выносит предупреждения некоторым СМИ или госслужащим, а не наказывает их за незаконную агитацию.
"Прежде чем формировать претензии к кому бы то ни было, надо углубиться в закон… Почему мы обращаемся с просьбами и замечаниями к СМИ, к госслужащим? Почему замечание сделали, а не наказание? Потому что не было законных оснований — могли бы вообще ничего не делать. Могли просто пропустить мимо, сослаться на то, что в законе этого нет, но мы обращаем на это внимание", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
По её словам, делая предупреждения, ЦИК как раз пытается уберечь тех, кто выходит в информационное поле, от двойного повторения косвенной или прямой агитации.
"Когда это разовая акция, мы делаем замечание, что больше не надо", — пояснила глава ЦИК.
"Особенно впечатляет пафосная критика некоторых очень известных деятелей: это и политики, и политологи, которые входили в своё время в информационные корпорации, кто проводил кампании в 1996 году… Они просто забыли, что они делали в 1996 году",- добавила Памфилова.
Ранее Памфилова сказала, что от имени комиссии делает замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о недопущении высказываний с признаками агитации за одного из кандидатов в президенты. По ее словам, речь идет о высказывании Пескова 29 января "с оценкой одного из кандидатов в президенты", где были "очевидные признаки агитации".
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