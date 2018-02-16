ЦИК зарегистрировал 115 доверенных лиц кандидата в президенты Сурайкина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком в пятницу зарегистрировал 115 доверенных лиц кандидата в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Максима Александровича Сурайкин в количестве 115 человек", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.

"Ранее ЦИК России зарегистрировал 231 доверенное лицо кандидата, таким образом, общее количество доверенных лиц кандидата — 346 человек", — отметил в ходе заседания член Центризбиркома Антон Лопатин.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.