ЦИК зарегистрировал еще 30 доверенных лиц Грудинина

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал 30 доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 30 человек", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в пятницу.

Таким образом, на настоящий момент зарегистрированы 330 доверенных лиц Грудинина

Ранее ЦИК уже зарегистрировал порядка 300 доверенных лиц кандидата от КПРФ. В их число вошли, в частности, журналист Максим Шевченко, экс-депутат Госдумы Александр Тарнаев, жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова Анастасия Удальцова, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев, депутат Госдумы прошлых созывов Любовь Швец.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном, порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.