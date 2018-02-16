В ЦИК уточняют списки избирателей на выборы-2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Работа по уточнению списков избирателей к выборам президента РФ продолжается, задача избиркомов в том, чтобы к 18 марта в списках на участках не было людей, которые не имеют к нему отношения, заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"К уточнению списков избирателей привлечены все избирательные комиссии и органы исполнительной власти. В результате этой работы за последние два месяца списки избирателей уточнены. Были уточнены списки тех, кто призван на военную службу, тех, кто умер. Уточнение составило 560 тысяч избирателей. Этот процесс не разовый, он должен идти системно",- сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

По его словам, сейчас задача по уточнению списков состоит в том, чтобы "к 18 марта в списках не было людей, которые никогда не имели отношения или не имеют уже отношения к этому избирательному участку, чтобы не было соблазна и возможностей проголосовать за кого бы то ни было".

Булаев добавил, что работа по уточнению и корректировке списков очень важна, "чтобы доверие к результатам голосования было максимальным".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").