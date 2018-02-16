ЦИК назвал избирательную кампанию-2018 самой корректной за последние годы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Нынешняя избирательная кампания по выборам президента РФ стала самой корректной с минимальным количеством нарушений в сравнении со всеми предыдущими выборами, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"По основным параметрам, определяющим характер избирательной кампании, по сравнению с предыдущими это (кампания) наиболее корректная с наименьшим количеством нарушений", — сказала Памфилова.

Она отметила, что с 17 февраля начинается самый главный этап кампании — агитация в СМИ. По её словам, с 17 февраля "у ЦИКа есть возможность четко мониторить, отслеживать эфир бесплатный". "Сейчас завершается более свободный период, где и СМИ могли более свободно отражать, что они хотели",- добавила она.

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что "текущая кампания беспрецедентно открытая, информативна для избирателей".