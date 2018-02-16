Кандидат в президенты Максим Сурайкин прибыл с рабочим визитом в Барнаул

БАРНАУЛ, 16 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Барнаул, сообщает пресс-служба региональной партии "Коммунисты России".
По данным партии, программа пребывания включает проведение пресс-конференции, а также встречу с избирателями.
"Сурайкин планирует встретиться с журналистами и избирателями Барнаула и Бийска, возложить цветы к памятнику борцам за социализм, посетить могилу и музей народного губернатора М. С. Евдокимова и музей Шукшина", — говорится в сообщении.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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