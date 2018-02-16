Явлинский призвал граждан не отказываться от своего права голосовать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что нельзя отказываться от своего права голосовать и призвал граждан участвовать в выборах президента России.

"Не надо бастовать, а надо голосовать, потому что это наше с вами право… Если мы будем сидеть дома, то просто никогда ничего не получится… Я думаю, что это неправильно (бойкотировать выборы — ред.), надо пользоваться свои голосом", — сказал он на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.