Собчак готова предложить Кудрину кресло министра экономики

БРЯНСК, 15 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что в случае своей победы на выборах предложила бы занять должность министра экономики бывшему вице-премьеру и министру финансов РФ Алексею Кудрину.

По словам Собчак, Россия может добиться возвращения статуса великой державы только через укрепление своих экономических позиций.

"Эту должность я бы в своем правительстве предложила бы Кудрину", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Орле, отвечая на вопрос, кому бы она предложила кресло министра экономики.

Кандидат в президенты подчеркнула, что она постоянно следит за деятельностью Кудрина, советуется с ним и поддерживает его позицию во многих вопросах.

"С одной стороны, он близок к власти, был у власти и понимает эти процессы, с другой стороны, очень многие вещи, которые он предлагает, являются плавным переходом к новой экономической модели. Он прекрасно осознает, что у нас социальное государство, главной "болячкой" которого является бедность – мы не можем бросить этих людей, перейти к шоковой терапии и рыночной экономике", — отметила Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").