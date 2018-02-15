Сурайкин пока потратил на кампанию меньше всех кандидатов, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пока потратил на свою предвыборную кампанию меньше всех остальных претендентов на этот пост, общие затраты составили менее миллиона рублей, следует из данных ЦИК России.
Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов восьми зарегистрированных кандидатов по состоянию на 13 февраля. Всего к тому моменту на избирательный счет кандидата от "Коммунистов России" поступило около 867 тысяч рублей, а израсходовано к 13 февраля было всего 708 тысяч. Для сравнения, у всех остальных кандидатов расходы на кампанию уже миллионные.
Так, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин потратил около 6,64 миллиона рублей, Григорий Явлинский, который идет на выборы от партии "Яблоко", — порядка 32,2 миллиона, а кандидат "Партии роста" Борис Титов – 53 миллиона рублей.
Расходы Ксении Собчак, которая была выдвинута партией "Гражданская инициатива", составили к 13 февраля 71,5 миллиона рублей, а расходы на кампанию самовыдвиженца Владимира Путина – порядка 89,3 миллиона. Расходы каждого из двух кандидатов от парламентских партий превысили сотню миллионов. В частности, из избирательного фонда кандидата от КПРФ Павла Грудинина израсходовано 111,7 миллиона рублей, а лидерство по сумме расходов на кампанию по-прежнему сохраняет кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (147,5 миллиона рублей).
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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