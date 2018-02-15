В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Грудинина

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин потратил около 111 миллионов рублей на свою избирательную кампанию, большая часть средств ушла на агитационные материалы, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.
Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, избирательный фонд Грудинина составляет порядка 121 миллиона рублей, из которых 111 миллионов уже потрачены кандидатом.
Большую часть средств, по данным ЦИК, Грудинин потратил на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов. Также претендент на высший государственный пост направлял средства на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции и оплату других работ или услуг, следует из данных Центризбиркома.
При этом самое крупное пожертвование в избирательный фонд кандидата от КПРФ сделал сельскохозяйственный производственный кооператив "Усольский свинокомплекс". Сумма пожертвования данного юрлица составила 10 миллионов рублей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.