Явлинский потратил на предвыборную кампанию около 32 миллионов рублей

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский к середине февраля потратил на свою предвыборную кампанию около 32 миллионов рублей – более 90% имеющихся в его распоряжении средств, следует из данных Центризбиркома.

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов восьми кандидатов по состоянию на 13 февраля. В целом в избирательный фонд Явлинского с момента открытия счета поступили 35 миллионов рублей, а общие расходы ко вторнику составили около 32,2 миллиона, указано в материалах ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.