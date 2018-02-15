МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова создала группу по мониторингу соблюдения избирательных прав россиян во время подготовки и проведения выборов президента, сообщается в четверг на сайте уполномоченного.
"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписала распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рабочую группу вошли представители правозащитного и научного сообщества, а также сотрудники аппарата уполномоченного.
В соответствии с подписанным документом, рабочая группа будет ежедневно вести мониторинг и анализ обращений, поступивших к омбудсмену, а также отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте.
Также организован взаимный обмен информацией о нарушениях избирательных прав граждан с уполномоченными по правам человека в регионах, поддерживается рабочее взаимодействие с ЦИК России.
При возникновении нарушений уполномоченный будет оперативно направлять компетентным органам обращения, а также держать их на личном контроле, подчеркивается в сообщении.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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