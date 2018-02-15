Мосгоризбирком обратится в МВД из-за незаконной агитации КПРФ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия признала незаконной предвыборную агитацию партии КПРФ и планирует обратиться в МВД РФ по Москве для изъятия этих материалов, сообщил член столичного избиркома Дмитрий Реут.
"В МГИК поступило обращение от избирателя, где заявитель пишет о том, что на территории по конкретному адресу был распространен агитационный материал… По выходным данным, выпустила этот материал КПРФ России. Избиратель пишет о том, что в этом агитационном материале есть признаки предвыборной агитации за кандидата в президенты РФ зарегистрированного (Павла) Грудинина. Также сообщается, что там используется фотография лица, который не является кандидатом", — рассказал Реут в четверг на заседании, добавив, что тираж листовок составил 3 миллиона 400 тысяч экземпляров.
Он пояснил, что по данному факту столичным избиркомом в четверг была собрана рабочая группа, где присутствовал представитель партии, который подтвердил принадлежность материала к КПРФ.
"Рабочая группа предлагает принять такое решение, в соответствие с которым эти материалы признаются агитационными, с нарушениями требований закона, и мы намерены обратиться в МВД России по Москве с просьбой эти материалы изымать, пресекать эту деятельность и наказывать виновных", — отметил Реут.
Он добавил, что ранее подобное предупреждение партии было выдвинуто ЦИКом 26 января 2017 года, который также признал незаконность агитационного материала.
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