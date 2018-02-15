В МИД заявили о попытках Запада вмешаться в избирательную кампанию в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. У Москвы есть конкретные факты попыток вмешательства стран Запада в дела России в контексте президентской избирательной кампании, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на выборы в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании", — сказала Захарова.