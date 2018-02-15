"Коммунисты России" не будут использовать федеральный эфир перед выборами

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что партия не будет использовать федеральный эфир перед выборами и сосредоточится на работе в регионах, однако сам он как кандидат будет полностью использовать весь положенный ему бесплатный эфир.

"Во всех регионах, где у нас есть региональные отделения — у нас 72 зарегистрированных региональных отделения, будут приходить наши представители на региональные эфиры и агитировать за кандидата, доводить до избирателя нашу программу", — сказал Сурайкин на пресс-конференции в четверг.

Позже он уточнил РИА Новости, что "партия не будет использовать федеральный эфир".

Политик также рассказал на пресс-конференции, что партия готовит к выпуску предвыборную газету, однако ее тираж пока трудно определить в связи с финансовыми трудностями. "К сожалению, не знаю, какой тираж получится. Потому что у нас возможностей… миллионных… нет. Но тем не менее, мы постараемся", — добавил Сурайкин.

При этом он отметил, что сам как кандидат будет пользоваться всеми бесплатными площадями и эфирами, а также планирует активные поездки по регионам.

"Мы будем постоянно проводить мероприятия, привлекая внимание журналистского сообщества. У меня по плану: и по Северному Кавказу проехать… и Карачаево-Черкессию, и Краснодарский, Ставропольский край. Завтра у меня уже мероприятие в Алтайском крае, в субботу я опять в Москве. И мы планируем за этот короткий срок в 30 дней попытаться охватить максимально регионы — проехать от Дальнего Востока до Калининграда. К сожалению, у нас по ощущениям получится 20-25 регионов, но это тоже треть страны", — рассказал Сурайкин.

Выборы главы государства пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.