Выборы 2018

В ЦИК ответили на требования "Яблока" по фильму Стоуна о Путине

15:2815.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фотоФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В ЦИК России удивлены требованием партии "Яблоко" компенсировать кандидатам эфирное время, затраченное на показ фильма Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине: в данной ситуации у партии и кандидата нет права на получение дополнительного эфира, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Ранее пресс-служба партии "Яблоко" сообщила об жалобе в ЦИК с требованием направить обращение Первому каналу о предоставлении кандидатам в президенты России столько же эфирного времени, сколько было выделено для показа фильма Оливера Стоуна про действующего президента РФ Владимира Путина.

"Мы удивлены таким подходом политической партии: как будто бы не считается то, что мы высказываем, не читаются наши документы. В данной ситуации, конечно, никакого права у политической партии, у кандидата, на получение какого-то дополнительного эфира нет", — сказала Гришина журналистам в четверг в ответ на просьбу прокомментировать это обращение "Яблока".

Она напомнила, что накануне на заседании Центральная избирательная комиссия детально разобрала эту проблему: было отмечено отсутствие, как таковых, нарушений закона. Вместе с тем, Центризбирком обратился и к Первому каналу, и к другим СМИ с просьбой учитывать, в том числе свою общественную ответственность, а в связи с этим не создавать каких-либо поводов для жалоб, уточнила секретарь ЦИК.

"Но каких-либо законных оснований у "Яблока" для своих требований нет", — заключила Гришина.

На просьбу уточнить, будет ли ЦИК обращаться к Первому каналу с предложением предоставить другим кандидатам такое время, она пояснила: "Поскольку оснований нет, конечно, мы не предполагаем обращаться к Первому каналу".

Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что председатель партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечали, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Первый канал" отложил показ четвертой части фильма Стоуна о Путине‍

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в трансляции Первым каналом фильма о Путине нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата, но предложила телеканалу отложить показ до конца выборов.

В дирекции общественных связей телеканала РИА Новости сообщили, что канал принимает к сведению замечание ЦИК по фильму Оливера Стоуна о идущем на выборы президенте России Владимире Путине и отменяет показ финального эпизода.

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