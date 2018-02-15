ЦИК получил 26 жалоб от Грудинина на освещение в СМИ его деятельности

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Центризбирком России получил 26 жалоб от кандидата в президенты Павла Грудинина, баллотирующегося от КПРФ, на некорректное освещение в СМИ его деятельности, все они будут рассмотрены, сообщила журналистам секретарь ведомства Майя Гришина.

"У нас пришла порция жалоб сначала от КПРФ, а потом те же самые, но подписанные кандидатом Грудининым… По инициативе КПРФ многие вопросы уже были рассмотрены, в том числе, с участием телеканалов. А затем были продублированы в наш адрес (такие же жалобы) кандидатом Грудининым. Там несколько другой аспект, потому что у него как кандидата другие права, чем права партии. Мы обязательно эти жалобы рассмотрим, их 26 штук на настоящий момент",- рассказала Гришина.

Она пояснила, что Грудинин жаловался в ЦИК на "недостаточно корректное его освещение на каналах".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.