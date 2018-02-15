Грудинин составил для КПРФ пакет из 11 законопроектов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в ближайшее время представит партийной фракции в Госдуме пакет из 11 законопроектов, которые были составлены с учетом заказов избирателей и властей регионов, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции в четверг.

"На днях наш кандидат Павел Грудинин внесет (на рассмотрение фракции) пакет из 11 законов… Есть ключевые проблемы и вопросы, которые ему дали в виде наказов и депутаты местные, и наши избиратели, и на встречах, которые он провел с трудовыми коллективами", — сказал Зюганов.

Зампредседателя КПРФ Владимир Кашин пояснил РИА Новости, что сначала партийная фракция рассмотрит эти законопроекты, а затем, возможно, представит их Госдуме.

Выборы главы государства пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.