Рябков обвинил США в попытке повлиять на российское общество перед выборами

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США, заявляя о возможности усиления антироссийских санкций, пытаются оказать влияние на настроения в обществе РФ в преддверии выборов, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы: и администрация, и конгресс — целенаправленно пытаются оказать влияние на настроения в российском обществе, в российских бизнес-кругах в преддверии выборов. Вполне очевиден смысл подобного рода приемов", — сказал Рябков журналистам.