Опрос показал, сколько россиян собираются голосовать на выборах-2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 60% россиян (60,8%) заявили, что совершенно точно примут участие в выборах президента России в марте 2018 года, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Отвечая на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 21,9% опрошенных отметили, что, вероятно, примут участие в выборах, 13,4% — что не примут, 3,9% респондентов еще не решили.
Респондентам также был задан вопрос "Если Вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?". Большинство опрошенных (67,2%) ответили, что проголосуют за Владимира Путина, 5,4% — за Владимира Жириновского, 5,4% — за Павла Грудинина.
Отвечая на вопрос "К кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента Вы относитесь в целом положительно?", около 74,3% респондентов назвали Владимира Путина, 15% — Владимира Жириновского, 9,7% — Павла Грудинина.
Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).
Опрос "ФОМнибус" проходил 9-11 февраля, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ. Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5%.
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