Бесплатные полосы для агитации в прессе получат все кандидаты и партии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все восемь кандидатов на должность президента России и семь партий, выдвинувших своих представителей, изъявили желание получить бесплатные полосы для агитации в прессе, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Период агитации в СМИ на президентских выборах стартует 17 февраля. Ранее в ЦИК уже состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени на пяти федеральных телеканалах и трёх радиостанциях. В четверг проходит жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади.
"Восемь зарегистрированных кандидатов и семь политических партий изъявили желание получить бесплатную печатную площадь", — сказала Гришина во время жеребьёвки.
В четверг будет распределена бесплатная печатная площадь в 15 всероссийских изданиях. В их числе "Российская газета" и "Парламентская газета", "Москва вечерняя", "Крымская газета", Экономическая газета "Приват-аукцион", "Тихоокеанская звезда", одно специализированное издание — "Красная звезда", а также впервые участвующая в такой жеребьёвке "Приморская газета" — официальное издание органов государственной власти Приморского края. В этот перечень входят ещё семь всероссийских изданий: четыре издаются в Башкирии ("Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан" и "Омет"), одно в Бурятии — "Толон" (Заря), и два в Чувашии — "Молодёжная газета" и "Чувашская женщина".
"Представители печатных СМИ, мы помним, сейчас находятся в жёсткой конкуренции с сетевыми изданиями, интернетом, телевидением. Но все-таки печатное слово, бумага — это то, что остаётся в истории. Цифровой носитель уйдёт, сломается, размагнитится; бумага — это то, что останется надолго и будет интересно, возможно, и будущим поколениям", — отметила секретарь ЦИК перед началом жеребьёвки.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.