Бесплатные полосы для агитации в прессе получат все кандидаты и партии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все восемь кандидатов на должность президента России и семь партий, выдвинувших своих представителей, изъявили желание получить бесплатные полосы для агитации в прессе, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Период агитации в СМИ на президентских выборах стартует 17 февраля. Ранее в ЦИК уже состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени на пяти федеральных телеканалах и трёх радиостанциях. В четверг проходит жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади.

"Восемь зарегистрированных кандидатов и семь политических партий изъявили желание получить бесплатную печатную площадь", — сказала Гришина во время жеребьёвки.

В четверг будет распределена бесплатная печатная площадь в 15 всероссийских изданиях. В их числе "Российская газета" и "Парламентская газета", "Москва вечерняя", "Крымская газета", Экономическая газета "Приват-аукцион", "Тихоокеанская звезда", одно специализированное издание — "Красная звезда", а также впервые участвующая в такой жеребьёвке "Приморская газета" — официальное издание органов государственной власти Приморского края. В этот перечень входят ещё семь всероссийских изданий: четыре издаются в Башкирии ("Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан" и "Омет"), одно в Бурятии — "Толон" (Заря), и два в Чувашии — "Молодёжная газета" и "Чувашская женщина".

"Представители печатных СМИ, мы помним, сейчас находятся в жёсткой конкуренции с сетевыми изданиями, интернетом, телевидением. Но все-таки печатное слово, бумага — это то, что остаётся в истории. Цифровой носитель уйдёт, сломается, размагнитится; бумага — это то, что останется надолго и будет интересно, возможно, и будущим поколениям", — отметила секретарь ЦИК перед началом жеребьёвки.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.