ЦИК в пятницу получит тираж бюллетеней для зарубежных участков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком в пятницу получит тираж бюллетеней к выборам президента РФ для голосования на зарубежных избирательных участках, сообщила в четверг пресс-служба ЦИК.

Шестнадцатого февраля 2018 года на территории Московской печатной фабрики АО "Гознак" состоится передача тиража избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Бюллетени предназначены для передачи в избирательные комиссии, сформированные для голосования российских избирателей, находящихся за рубежом", — говорится в сообщении.

Как ожидается, в передаче тиража примут участие члены ЦИК России Николай Левичев и Василий Лихачев, а также генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук. Кроме того, приглашены представители зарегистрированных кандидатов, отметили в пресс-службе ведомства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.