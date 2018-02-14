В КПРФ опровергли заявления ФНС об иностранных счетах Грудинина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заявления Федеральной налоговой службы об иностранных счетах кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина не соответствуют действительности, заявил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Видное Московской области Павел Шагин опроверг заявление Грудинина о том, что инспекция обрабатывала его документы о закрытии иностранных счетов в течение пяти дней. Представитель ФНС также не подтвердил слова Грудинина о том, что он передал документы о закрытии счетов в налоговую 1-2 февраля. По словам Шагина, такие материалы ни от кандидата в президенты, ни от его представителей 1 февраля не поступали.

"Все счета уже закрыты, и закрыты в срок. Поэтому все данные были предоставлены… Данное выступление, данный комментарий, как минимум, является не соответствующим действительности", — сказал Ющенко РИА Новости.

По его словам, счета Грудинина в Австрии были закрыты 28 декабря, о чем налоговую уведомили 5 января. "Два швейцарских счета, которые в принципе были изначально пустыми, просто их закрыли по требованию закона. Они были закрыты 5 января… Уведомили 2 февраля", — пояснил он, отметив, что все сроки, предусмотренные законом, были соблюдены.

Шагин ранее пригласил Грудинина посетить налоговую инспекцию, чтобы тот лично мог ознакомиться со всей необходимой информацией. "Грудинин лично никакого официального приглашения не получал", — заявил Ющенко.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев 12 февраля заявлял, что у комиссии до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.