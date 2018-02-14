Каждый час 32 тысячи бюллетеней: "Гознак" печатает избирательные листы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На московской печатной фабрике-филиале АО "Гознак" второй день идет процесс печати бюллетеней для голосования на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. Три машины работают в две смены и отпечатывают 32 тысячи готовых бюллетеней каждый час.
Во вторник секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила журналистам, что избирательные бюллетени для проведения президентских выборов уже отправлены в печать, также назначена дата их получения, для которого пригласили и самих кандидатов.
Ранее в ЦИК сообщали, что фамилии всех кандидатов, согласно российскому законодательству, будут располагаться на листах для голосования в алфавитном порядке: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В Центризбиркоме также уточняли, что информация о каждом кандидате будет занимать в бюллетенях одинаковое пространство, независимо от количества сведений о каждом из них.
3 дня, 4 человека и 32 тысячи бюллетеней
Директор филиала АО "Гознак", где осуществляется печать избирательных листов, Андрей Дудин рассказал РИА Новости, что печать бюллетеней займет не один день. Процесс начался во вторник и должен закончиться, по словам директора филиала фабрики, в четверг утром.
"Когда первые отпечатанные партии уже пойдут в обработку, то есть в резку, счет, упаковку, здесь еще машина будет дорабатывать. После того, как она закончит, через обработку (продукт) идет заказчику", — объяснил Дудин.
Печать всего тиража осуществляют три огромных машины высотой более двух метров. В цехе находится всего два человека, они и контролируют весь процесс: забирают свежеотпечатанные листы из машины, вывешивают их для высыхания чернил или складывают в стопки, задают команды компьютеру. Между собой работники практически не переговариваются — у них на это нет времени, ведь процесс происходит на огромной скорости.
"Печатаем мы сейчас на трех машинах этот тираж в две смены. Скорость, вы видите, где-то порядка 8 тысяч листов в час", — с гордостью заявляет Дудин.
На каждом листе светло-голубого цвета помещается четыре бюллетеня. Значит, в час из-под печатного пресса выходит около 32 тысяч готовых бюллетеней.
Совершенно секретно
Весь процесс проходит в строжайшей секретности: журналисты перемещаются по территории фабрики в сопровождении сотрудников, телефоны изымаются до входа в цех. Никакие данные о численности тиража и затратах работниками не разглашаются.
"И объем, и заказчик — это все, собственно, является коммерческой тайной, поэтому я, к сожалению, этого ничего не могу говорить", — поясняет Дудин.
Засекречена, в том числе, и информация о том, предназначены ли отпечатанные бюллетени для всей России или только для центрального региона. На вопрос о том, всегда ли печать избирательных листов для российских выборов осуществляет "Гознак", директор дает немногословный ответ: "В том числе".
Секретность будет соблюдаться на всех этапах – не только во время производства бюллетеней, но и в ходе их транспортировки. Упаковка бюллетеней также входит в обязанности фабрики-производителя.
"Все это оговаривается в контракте на изготовление: вид упаковки, количество экземпляров в упаковке — все будет упаковано соответственно контракту", — отмечает директор фабрики-филиала.
Пара строк о Путине
Бюллетень для голосования выглядит стандартно: в шапке обозначен повод для проведения голосования — выборы президента РФ — и дата его проведения — 18 марта 2018 года.
Ниже следует разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Как обычно, избирателю необходимо поставить любой значок в квадратике справа от фамилии понравившегося кандидата. Если отметка стоит сразу напротив двух фамилий, бюллетень будет признан недействительным.
Далее располагается непосредственно список кандидатов и сведения о них: дата рождения, место проживания, род деятельности и партия, от которой был выдвинут кандидат. Если кандидат идет на выборы самовыдвиженцем, это также указывается.
Сведения о семи кандидатах, действительно, занимают примерно одинаковую площадь в бюллетенях — от шести до восьми строк. Выделяется из ряда кандидатов самовыдвиженец Владимир Путин — информация о нем уместилась всего в две строки.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пояснила журналистам, что информация о Владимире Путине в избирательном бюллетене получилась самой лаконичной, поскольку именно так выглядят все необходимые данные, которые там должны быть указаны.
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