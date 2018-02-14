Верховный суд получил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Верховный суд РФ получил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Иск поступил в канцелярию", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что затем он будет передан в первую инстанцию, где и будет принято решение, принимать ли его к рассмотрению.

В копии искового заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Собчак указывает, что Путин "не имеет права выдвигаться" в связи с тем, что неоднократно занимал должность президента России, а кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила РИА Новости, что не видела этого иска, но те доводы, которыми руководствуется Собчак, несостоятельны.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").