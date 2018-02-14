Первый канал не получал от ЦИК требований отложить показ фильма о Путине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первый канал пока не получал от Центризбиркома никакого официального документа с просьбой отложить показ фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина до конца президентских выборов, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что в трансляции Первым каналом фильма о Путине нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата, но комиссия предлагает телеканалу отложить показ до конца выборов президента РФ.
"Мы пока не получали официального документа ЦИК", — сказал собеседник агентства.
Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".
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