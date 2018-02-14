В КГИ считают, что кандидаты на выборах-2018 представляют "не все позиции"

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Количество зарегистрированных кандидатов на нынешних президентских выборах можно считать близким к оптимальному, с точки зрения психологии, при этом они представляют почти все области политического спектра, но не все политические позиции, считают в Комитете гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

В среду КГИ представил очередной доклад, посвящённый выборам-2018. Эксперты Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов проанализировали этап регистрации кандидатов, который завершился 8 февраля. На нынешних выборах зарегистрированы восемь кандидатов.

"С точки зрения количества участников число восемь можно считать близким к оптимуму: по данным психологов, средний человек способен удерживать в памяти семь-девять объектов. Если же говорить о качественном составе кандидатов, то можно отметить, что зарегистрированные кандидаты представляют почти все области политического спектра", — говорится в докладе.

В числе кандидатов "есть левые, правые, есть и представитель консервативно-патриотического фланга российской политики", пишут эксперты. Тем не менее, оговорились в КГИ, "среди кандидатов представлены не все политические позиции".

"Так, ощущается отсутствие представителей левоцентристских сил: наиболее заметно представляющие эту нишу партии "Справедливая Россия" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость не стали выдвигать кандидатов. Также значимо отсутствие среди кандидатов А. А. Навального, получившего 27,2% голосов на выборах мэра Москвы (в 2013 году), но в силу ограничений действующего избирательного законодательства не принимающего участие в президентской кампании", — говорится в докладе.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Навального на решение ЦИК, которая отказалась регистрировать инициативную группу для его выдвижения в президенты из-за неснятой судимости по тяжкой статье в связи с делом о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес". Конституционный суд не принял жалобу Навального на это решение.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.