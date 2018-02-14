ЦИК зарегистрировал еще 27 доверенных лиц Грудинина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал еще 27 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее постановление принято в среду на заседании ведомства.
"ЦИК постанавливает зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 27 человек", — говорится в документе.
Ранее ЦИК уже зарегистрировал более 270 доверенных лиц Грудинина.
Кроме того, на заседании было зарегистрировано еще 57 доверенных лиц претендента в президенты Сергея Бабурина. Ранее у него было зарегистрировано 113 доверенных лиц. Также ведомство зарегистрировало 231 доверенное лицо кандидата на пост президента Максима Сурайкина. Согласно закону, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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