ЦИК зарегистрировал еще 27 доверенных лиц Грудинина

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал еще 27 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее постановление принято в среду на заседании ведомства.

"ЦИК постанавливает зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 27 человек", — говорится в документе.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал более 270 доверенных лиц Грудинина.

Кроме того, на заседании было зарегистрировано еще 57 доверенных лиц претендента в президенты Сергея Бабурина. Ранее у него было зарегистрировано 113 доверенных лиц. Также ведомство зарегистрировало 231 доверенное лицо кандидата на пост президента Максима Сурайкина. Согласно закону, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").