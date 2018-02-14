МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в среду сообщил данные последнего предвыборного опроса, куда были добавлены кандидатуры кандидатов в президенты России Сергея Бабурина и Максима Сурайкина — за них могут проголосовать 0,5% и 0,1% избирателей, соответственно.
"Владимир Путин — за него намерены проголосовать 71,5% от всех опрошенных, за Павла Грудинина намерены проголосовать 7,3% опрошенных — кандидат от КПРФ, за Владимира Жириновского — кандидат от ЛДПР — намерены проголосовать 5,5% опрошенных, за Ксению Собчак — 1%, за Григория Явлинского — партия "Яблоко" — 0,8%, за Сергея Бабурина — это первый рейтинг его, который мы озвучиваем — 0,5% избирателей, за Бориса Титова — 0,2% и за Максима Сурайкина, кандидата от партии "Коммунисты России" — 0,1%", — озвучил Федоров результаты исследования.
Респондентам в ходе исследования предлагалось ответить на вопрос: "если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)".
"Здесь представлены пять замеров — начиная с 8-10 января и заканчивая 9-11 февраля. Теперь у нас уже восемь кандидатов в списке. Некоторое время назад мы ожидали, что их будет не больше шести — мы ошиблись, нас поправил Центризбирком, поэтому мы добавили в последнем замере Максима Сурайкина и Сергея Бабурина, все остальные кандидаты у нас до этого были в списке", — пояснил Федоров.
Он отметил, что соотношение политических сил, расклад симпатии избирателей "по сути уже установился и варьирует на протяжении последнего месяца в достаточно узком диапазоне". "Конечно, для каждого политика он свой, но все движения рейтингов пока не способны сильно изменить этот расклад", — добавил Федоров.
Он сообщил, что все данные получены в результате инициативного всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-спутник". "Мы его проводим каждый день. В течение дня опрашивается тысяча респондентов, затем данные мы объединяем. И те данные, которые я сегодня представлю, они получены в результате опроса в течение сразу нескольких дней, по разным случаям от двух до пяти дней, то есть выборка варьирует от 2 до 5 тысяч респондентов и погрешность снижается вместе с ростом выборки — она идёт от 1,8% в случае, если три дня, до 3,2% в случае одного дня", — сказал Фёдоров.
По его словам, опрос проводился в формате телефонного интервью взрослого населения РФ в возрасте от 18 лет. "Репрезентируем по полу, возрасту, типу населенного пункта, охватываем 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и посёлков городского типа и около 100 сел", — уточнил Федоров. Подробные данные о регионах исследования можно посмотреть на сайте ВЦИОМ.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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